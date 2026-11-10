SK Chemicals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SK Chemicals hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 2398,14 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SK Chemicals 2220,00 KRW je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 740,84 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SK Chemicals 609,92 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at