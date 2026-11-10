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10.11.2026 06:31:29
SK Chemicals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
SK Chemicals stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es stand ein EPS von 2398,14 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SK Chemicals noch ein Gewinn pro Aktie von 2220,00 KRW in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 740,84 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 609,92 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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