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18.11.2026 06:31:28
SK D&D hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
SK D&D hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei -2466,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 148,31 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 139,71 Milliarden KRW – ein Plus von 36,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SK D&D 102,60 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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