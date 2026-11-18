SK D&D hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -2466,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 148,31 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 139,71 Milliarden KRW – ein Plus von 36,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SK D&D 102,60 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at