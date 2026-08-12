SK-Electronics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SK-Electronics hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 72,97 JPY gegenüber 41,65 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 6,87 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 11,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at