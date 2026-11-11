SK-Electronics präsentierte Quartalsergebnisse

SK-Electronics hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 45,46 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 61,28 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SK-Electronics in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,63 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 7,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 295,36 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 263,00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,54 Prozent auf 27,86 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 29,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at