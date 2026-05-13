SK-Electronics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SK-Electronics ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SK-Electronics die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 74,42 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SK-Electronics ein EPS von 58,03 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 6,97 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,24 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at