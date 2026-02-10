SK-Electronics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SK-Electronics hat am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 102,51 JPY. Im Vorjahresviertel waren 102,04 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat SK-Electronics im vergangenen Quartal 7,39 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SK-Electronics 7,04 Milliarden JPY umsetzen können.

