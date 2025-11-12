SK-Electronics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SK-Electronics veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 61,28 JPY. Im letzten Jahr hatte SK-Electronics einen Gewinn von 52,73 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,16 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SK-Electronics einen Umsatz von 6,10 Milliarden JPY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 263,00 JPY. Im Vorjahr hatte SK-Electronics 220,66 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat SK-Electronics 29,19 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,45 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 25,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at