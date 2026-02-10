SK eternix: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SK eternix hat am 09.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 607,21 KRW, nach 598,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 247,96 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 153,05 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 910,17 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte SK eternix ein EPS von 677,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 385,64 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 332,15 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1110,50 KRW geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 396,43 Milliarden KRW taxiert.

