SK eternix hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SK eternix hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 361,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SK eternix ein Ergebnis je Aktie von -150,000 KRW vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat SK eternix 227,99 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 391,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 46,43 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at