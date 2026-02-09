SK GAS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SK GAS veröffentlichte am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1521,83 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5172,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2 017,50 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1 984,74 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 25627,24 KRW beziffert. Im Jahr zuvor waren 19926,00 KRW je Aktie erzielt worden.

SK GAS hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 7 675,10 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 7 095,90 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at