SK GAS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SK GAS ließ sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SK GAS die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3734,85 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 5699,00 KRW erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SK GAS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2 313,00 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 1 880,35 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at