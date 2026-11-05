SK GAS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SK GAS stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 20794,01 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 12484,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 39,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2 711,08 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1 950,23 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at