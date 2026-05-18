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18.05.2026 06:31:29
SK GAS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SK GAS präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 28857,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9749,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 44,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2 635,26 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 1 827,03 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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