|
06.03.2026 06:31:28
SK Growth Opportunities A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
SK Growth Opportunities A hat am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SK Growth Opportunities A 0,060 USD je Aktie verdient.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,230 USD beziffert. Im Vorjahr waren -3,730 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 571,00 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 390,23 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: US-Börsen tiefer -- ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen fester
An den US-Börsen geht es am Freitag abwärts. Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.