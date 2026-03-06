SK Growth Opportunities A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SK Growth Opportunities A hat am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SK Growth Opportunities A 0,060 USD je Aktie verdient.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,230 USD beziffert. Im Vorjahr waren -3,730 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 571,00 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 390,23 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at