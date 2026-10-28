SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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28.10.2026 12:29:00
SK Hynix: Mehr als die Hälfte der Speicherproduktion bis 2028 schon vergeben
Zum ersten Mal in der Firmengeschichte setzt SK Hynix 70 Milliarden Euro um. Die Aussichten für PC-Käufer bleiben schlecht.
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