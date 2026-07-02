Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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02.07.2026 03:31:23
SK Hynix, Samsung down over 8% as Asian stocks fall on Korean chip sell-off
South Korea’s Kospi falls almost 6%, dragging the MSCI Asia Pacific Index down 1.2%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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