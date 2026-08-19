Samsung GDRS Aktie
WKN: 896360 / ISIN: US7960508882
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19.08.2026 03:18:01
SK Hynix, Samsung Electronics fall 7% as Asian equities decline, chip sell-off extends
Technology shares are weaker after a closely-watched US gauge of semiconductor stocks sinks 5%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|Samsung GDRS
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