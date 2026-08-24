Samsung GDRS Aktie

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WKN: 896360 / ISIN: US7960508882

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25.08.2026 01:37:39

SK Hynix, Samsung Electronics lead losses as Asian stocks retreat on US tech sell-off

The MSCI Asia Pacific equities gauge slips 0.5% after a semiconductor sell-off on Wall StreetWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Samsung GDRS 3 980,00 2,58% Samsung GDRS
SK hynix Inc (spons. GDRs) 1 035,00 2,99% SK hynix Inc (spons. GDRs)

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