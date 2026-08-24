Samsung GDRS Aktie
WKN: 896360 / ISIN: US7960508882
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25.08.2026 01:37:39
SK Hynix, Samsung Electronics lead losses as Asian stocks retreat on US tech sell-off
The MSCI Asia Pacific equities gauge slips 0.5% after a semiconductor sell-off on Wall StreetWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Aktien in diesem Artikel
|Samsung
|65,21
|54,05%
|Samsung GDRS
|3 980,00
|2,58%
|SK hynix Inc (spons. GDRs)
|1 035,00
|2,99%
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