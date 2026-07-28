Samsung GDRS Aktie
WKN: 896360 / ISIN: US7960508882
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28.07.2026 04:04:48
SK Hynix, Samsung Electronics retreat as chip sell-off weighs on Asian stocks
Investors increasingly seek signs that AI spenders can justify the billions of dollars poured into the technologyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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