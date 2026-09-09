SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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09.09.2026 03:14:30
SK Hynix, Samsung lead South Korea’s Kospi higher as Asian chip stocks gain
The advances follow a 1.3% rise for the Philadelphia Semiconductor Index on Sep 8Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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