SK hynix ADR hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SK hynix ADR hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,32 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat SK hynix ADR im vergangenen Quartal 73,63 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 317,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SK hynix ADR 17,65 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at