SK hynix ADR stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SK hynix ADR hat am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

SK hynix ADR hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,720 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 52,81 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 232,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at