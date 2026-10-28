Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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28.10.2026 10:10:00
SK hynix-Aktie dreht auf: Speicherchip-Konzern kündigt trotz hoher Investitionen Dividenden an
Das operative Ergebnis kletterte im Quartalsvergleich um 38 Prozent auf etwas mehr als 83 Billionen Won. Vor einem Jahr hatte SK hynix operativ lediglich 11 Billionen Won verdient. Das Unternehmen schnitt damit besser ab als von Experten erwartet.
Der Konzern avancierte in den vergangenen Monaten zu einem der größten Profiteure des KI-Booms. Die treibende Kraft hinter dem Wachstum ist die enorme Nachfrage nach Hochleistungsspeicherchips ("High Bandwidth Memory", kurz: HBM), die für KI-Anwendungen und Infrastruktur benötigt werden. SK hynix zählt hier zu den Weltmarktführern.
Zu den wichtigsten Kunden des Konzerns zählt der US-Techkonzern NVIDIA. Zudem profitiert SK hynix von den gestiegenen Preisen für traditionelle Speicherchips. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Nachfrage nach Speicherchips das Angebot noch bis 2030 übersteigen wird.
Nach Einschätzung des Managements ist der Boom noch nicht zu Ende. Umsatz und Ergebnis dürften in den kommenden Quartalen weiter anziehen und im Markt für Speicherchips dürfte die Nachfrage noch einige Zeit das Angebot übersteigen. Trotz der hohen Investitionen in das laufende Geschäft will SK hynix in den kommenden Monaten weiter hohe Dividenden ausschütten und im großen Stil eigene Aktien zurückkaufen.
Die Anteile des südkoreanischen Unternehmens verteuerten sich in den vergangenen Monaten unter heftigen Schwankungen deutlich. Seit Ende 2025 stieg der Kurs um fast 130 Prozent, auch wenn die Euphorie seit der Jahresmitte deutlich nachgelassen hat. Seit dem Rekordhoch von etwas mehr als drei Millionen Won büßte der Kurs mehr als die Hälfte ein.
An dem grundsätzlich positiven Trend der vergangenen Jahre ändert dies jedoch nichts. In den vergangenen fünf Jahren kletterte der Kurs um fast 1.300 Prozent. Mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet fast 730 Milliarden Euro zählt das Unternehmen inzwischen zu den wertvollsten der Welt.
Wie stark Südkoreas Volkswirtschaft inzwischen vom Chipboom profitiert, zeigen auch die bereits am Dienstag veröffentlichten Konjunkturdaten: Im dritten Quartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt um ein Prozent im Vergleich zum Vorquartal, wobei nach Einschätzung der Zentralbank rund die Hälfte des Wirtschaftswachstums auf die Halbleiterindustrie entfiel.
Was mit der SK hynix-Aktie passiert
Im Handel in Seoul legten die SK hynix-Aktien am Mittwoch daraufhin um 10,89 Prozent auf
1.487.000 Won zu. Die an der NASDAQ notierten ADR-Aktien gewinnen vorbörslich zeitweise 7,56 Prozent auf 156,35 US-Dollar.
Die Anteile des südkoreanischen Unternehmens verteuerten sich in den vergangenen Monaten unter heftigen Schwankungen deutlich. Seit Ende 2025 hat sich der Aktienkurs mehr als verdoppelt, auch wenn die Euphorie seit der Jahresmitte deutlich nachgelassen hat. Seit dem Rekordhoch von etwas mehr als drei Millionen Won büßte der Kurs mehr als die Hälfte ein - an dem grundsätzlich positiven Trend der vergangenen Jahre ändert dies jedoch nichts. In den vergangenen fünf Jahren kletterte der Kurs um mehr als 1.200 Prozent. Mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet rund 660 Milliarden Euro zählt das Unternehmen inzwischen zu den wertvollsten der Welt.
ICHEON (dpa-AFX)
ICHEON (dpa-AFX)
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