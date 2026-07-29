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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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Zahlen präsentiert 29.07.2026 09:38:00

SK hynix-Aktie mit Kursrutsch: KI-Boom treibt Rekordgewinn - Erwartungen verfehlt

SK hynix-Aktie mit Kursrutsch: KI-Boom treibt Rekordgewinn - Erwartungen verfehlt

SK hynix hat dank der anhaltend hohen Nachfrage nach KI-Speicherchips einen Rekordgewinn erzielt. Dennoch reagierten Anleger enttäuscht.

Der südkoreanische Chipproduzent SK hynix hat im Zuge des boomenden Geschäfts mit Künstlicher Intelligenz (KI) erneut Rekordgewinne eingefahren. Da das Unternehmen die Erwartungen der Experten verfehlte und zudem deutlich höhere Investitionen ankündigte, brach die seit Wochen unter Druck stehende Aktie kräftig ein.

In seinem Bericht über das zweite Quartal meldete das Techunternehmen einen Betriebsgewinn von 60,6 Billionen Won (umgerechnet rund 36,5 Milliarden Euro) für die Monate April bis Juni - so viel wie nie zuvor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einer Steigerung von 557 Prozent. Damit setzt das Unternehmen seinen seit Jahren nahezu ununterbrochenen Wachstumskurs fort.

Die treibende Kraft hinter diesem rasanten Wachstum ist die enorme Nachfrage nach hochmodernen Speicherchips, die für KI-Anwendungen benötigt werden. SK hynix zählt hier zu den Weltmarktführern. Zu den wichtigsten Kunden des Konzerns zählt der US-Techkonzern NVIDIA.

Der Kurs der SK-hynix-Aktie sackte nach den Zahlen um 9,61 Prozent auf 1.401.000 KRW ab und baute damit das Minus der vergangenen Wochen aus. Seit dem im Juni erreichten Rekordhoch ging der Kurs inzwischen um knapp 60 Prozent zurück.

SEOUL (dpa-AFX)

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Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com

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