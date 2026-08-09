Samsung Aktie

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WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003

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10.08.2026 01:30:00

SK Hynix and Samsung Just Sent a Major Warning to Micron Investors

Micron (NASDAQ: MU), SK Hynix (NASDAQ: SKHY), and Samsung (OTC: SSNLF) are some of the highest-flying stocks in the market this year. Their tremendous earnings results have been driven by a massive shortage in memory chips, a market dominated by the three companies. As AI hyperscalers buy up as many chips as possible, memory prices have gone through the roof.Recent earnings results from SK Hynix and Samsung contain a major warning for Micron investors that could affect not just this quarter's results, but results well into the future. It could have a huge effect on the price investors should be willing to pay for the stock today.Image source: Micron.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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SK hynix Inc (spons. GDRs) 864,00 -2,48% SK hynix Inc (spons. GDRs)

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