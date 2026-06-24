SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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24.06.2026 12:09:58
SK Hynix bets on AI demand with bumper $29bn US listing
South Korean chipmaker capitalises on central role in global AI boomWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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