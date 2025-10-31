SK hynix: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SK hynix lud am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,68 EUR gegenüber 5,60 EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,79 Milliarden EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,10 Milliarden EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at