SK hynix Aktie

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WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070

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12.07.2026 16:18:49

SK Hynix debut is a bet that AI breaks boom-and-bust chip cycle

It raised US$26.5b with its offering, and much of that is going toward expanding chip manufacturingWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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