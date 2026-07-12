SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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12.07.2026 16:18:49
SK Hynix debut is a bet that AI breaks boom-and-bust chip cycle
It raised US$26.5b with its offering, and much of that is going toward expanding chip manufacturingWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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