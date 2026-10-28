SK hynix ADR Aktie
WKN DE: A42D2T / ISIN: US78392B2060
|
28.10.2026 06:20:50
SK Hynix Earnings Up In Q3; Shares Surge
(RTTNews) - SK hynix Inc. (000660.KS), A South Korean semiconductor manufacturer, on Tuesday reported higher net income in the third quarter of 2026 compared with the previous year.
For the third quarter, net income attributable to shareholders of the parent company increased to KRW 39.53 trillion from KRW 12.60 trillion in the previous year.
Operating income declined to KRW 83.33 trillion from KRW 11.38 trillion in the same period a year ago.
Sales increased to KRW 104.62 trillion from KRW 24.45 trillion in the previous year.
SK hynix is currently trading 9.77% higher at KRW 1,472,000 on the Korean Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SK hynix ADR
|
27.10.26
|Ausblick: SK hynix ADR zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: SK hynix ADR präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.07.26
|SK Hynix – Ist die Blase bei Speicherchip-Aktien geplatzt? (NewsTool)
|
20.07.26
|SK Hynix – Ist die Blase bei Speicherchip-Aktien geplatzt? (NewsTool)
|
15.07.26
|Kursfeuerwerk bei SK hynix-Aktie nach Barclays-Kaufempfehlung (finanzen.at)
Analysen zu SK hynix ADR
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SK hynix ADR
|143,00
|10,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- ATX schlussendlich auf Richtungssuche -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.