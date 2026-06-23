SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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23.06.2026 05:34:59
SK Hynix ETF’s assets soar to US$17 billion, biggest in Hong Kong
The milestone highlights investors’ voracious appetite for high-stakes bets on the booming semiconductor sectorWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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