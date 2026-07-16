SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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16.07.2026 02:57:20
SK Hynix falls 8.4% as Asian equities retreat on chip sell-off, revived AI trade concerns
Investors assess whether strong earnings can sustain the AI rally after sharp swings in semiconductor stocksWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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