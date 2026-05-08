SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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08.05.2026 04:03:09
SK Hynix flooded with unprecedented offers from big tech firms to secure chip supplies
The offers underscore the severity of the component’s scarcity around the worldWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu SK hynix Inc (spons. ADRs)
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17.11.25
|Aktien von Samsung und SK hynix stark: Hohe Chipnachfrage und neue Großinvestitionen (finanzen.at)