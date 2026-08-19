SK hynix Aktie
WKN: 907210 / ISIN: KR7000660001
|Aktienrückkauf angekündigt
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19.08.2026 20:10:00
SK hynix im Fokus: Stabilisierung für Micron und andere Chipwerte nach Kurssturz?
Die in den USA gehandelten Anrechtsscheine von SK hynix ziehen daraufhin an der NASDAQ zeitweise um 1,03 Prozent auf 157,22 US-Dollar an. Die großen Chipkonzerne an der New Yorker Nasdaq geben derweil dennoch nach. Papiere von NVIDIA geben dort zeitweise 0,33 Prozent auf 219,02 US-Dollar nach. Für die Papiere von Micron Technology geht es 1,55 Prozent auf 926,17 US-Dollar runter.
Bei deutschen Werten zeigte sich die Stabilisierung ebenfalls nicht, denn Infineon, AIXTRON, SUSS MicroTec sowie Siltronic schlossen im Minus.
Bei deutschen Werten zeigt sich die Stabilisierung auch noch nicht so richtig, denn Infineon, AIXTRON, SUSS MicroTec sowie Siltronic liegen im Minus.
Den Auslöser der jüngsten Kursrückgänge bei Werten mit KI-Fantasie liegt laut der LBBW "am langen Ende der Zinskurve". Die Finanzierungskosten der großen Technologieunternehmen stiegen mit den Langfristrenditen, und damit rücke die Frage in den Vordergrund, ob die angekündigten Investitionsprogramme in diesem Zinsumfeld Bestand haben. Dazu beigetragen habe am Montag auch, dass der Golf-Konflikt mit anziehenden Ölpreisen weiter Inflationssorgen nährt.
Gerade Technologiewerte gelten als sehr zinssensitiv, unter anderem wegen umfangreich fremdfinanzierter Investitionen. Einen vielleicht rettenden Umstand sieht der Marktexperte Stephen Innes darin, dass der Markt einen Großteil der spekulativen Überhitzung im Sektor bereits während des Einbruchs im Juli bereinigt haben dürfte. Damit sollte eine Talfahrt, sollte sie denn weiter gehen, nicht ganz so heftig werden.
Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen erreichte zuletzt das höchste Niveau von 2007. "Da lässt sich die Kostenfrage kaum noch ausblenden", so Innes. Unangenehm werde die Sachlage auch deshalb, weil die KI inzwischen vielleicht selbst dazu beitrage, ihre eigenen Finanzierungskosten in die Höhe zu treiben. Die Hyperscaler mit ihren Rechenzentren konkurrierten nämlich mit Regierungen um langfristiges Kapital. Für den Sektor sei dies "ein fataler Rückkopplungseffekt". Generell bleibe die KI-Story aber intakt, so Innes weiter.
/tih/ag/stk
FRANKFURT (dpa-AFX)
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