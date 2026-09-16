SK Hynix Is in Talks With Intel to Make Memory Chips in the U.S. Here's What It Could Mean for Intel Stock.

SK Hynix (NASDAQ:SKHY) is in talks with Intel (NASDAQ:INTC) about making memory chips in the U.S. for the first time, Reuters reported on Wednesday. One option would have the South Korean memory specialist lease part of Intel's chipmaking campus in Ohio. Another would create a joint venture with Intel and major cloud companies that want a steady supply of memory.

As of this writing, Intel's stock is up about 5% for the day, trading above $100.

The enthusiasm is understandable. Intel's Ohio campus is enormous and years behind schedule -- and what it has been missing is enough demand.

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