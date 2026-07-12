Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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12.07.2026 14:37:00
SK Hynix Joins the Nasdaq. But This Nasdaq-100 Semiconductor Stock Could Be an Even Better Buy for the Second Half of 2026.
As of market close on July 9, the seven best-performing S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) stocks year to date are Sandisk, Dell Technologies, Micron Technology, Western Digital, Seagate Technology Holdings, Intel, and Marvell Technology. All of these companies are directly involved with or benefiting from the boom in memory chips for artificial intelligence (AI) workloads in data centers and consumer electronics.Demand for memory chips and energy are the two greatest bottlenecks impacting the AI industry right now. High bandwidth memory (HBM) and dynamic random-access memory (DRAM) chips function as a working memory for handling massive AI training and inference data sets. And AI NAND (flash) supports longer-term, large-scale data storage and use.SK Hynix (NASDAQ: SKHY) (NASDAQ: SKHYV) is a full-stack AI memory provider. It is expanding its HBM capabilities to improve AI chip performance. Demand for SK Hynix memory chips is far outpacing supply, creating a multi-year runway for future growth that has propelled the company to a $1 trillion valuation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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