Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
27.05.2026 06:20:33
SK Hynix joins US$1 trillion club after Samsung, Micron on AI chip boom
[SEOUL] SK Hynix topped US$1 trillion in market value for the first time on Wednesday (May 27), joining its memory chip rivals...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!