SK Hynix Just Delivered Fantastic News for Micron

Investors have been wondering when the memory market will revert to its typical boom-and-bust cycle. But SK Hynix's (NASDAQ: SKHY) blockbuster third-quarter results are easing fears of a slowdown and delivering good news to Micron Technology (NASDAQ: MU) shareholders that demand for memory processors is nowhere near slowing down.

SK Hynix's sales soared 328% to $78.9 billion, and operating profit spiked 632% to $62.3 billion. Importantly, the company's leadership said memory orders have surpassed its supply for the next three years.

Here's what that means for the broader memory market and, specifically, for Micron shareholders.

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