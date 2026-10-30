SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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30.10.2026 15:50:16
SK Hynix Just Delivered Fantastic News for Micron
Investors have been wondering when the memory market will revert to its typical boom-and-bust cycle. But SK Hynix's (NASDAQ: SKHY) blockbuster third-quarter results are easing fears of a slowdown and delivering good news to Micron Technology (NASDAQ: MU) shareholders that demand for memory processors is nowhere near slowing down.
SK Hynix's sales soared 328% to $78.9 billion, and operating profit spiked 632% to $62.3 billion. Importantly, the company's leadership said memory orders have surpassed its supply for the next three years.
Here's what that means for the broader memory market and, specifically, for Micron shareholders.
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