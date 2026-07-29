SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
|
29.07.2026 15:43:14
SK Hynix Just Had Its Best Quarter Ever: The Stock Is Down 53% From Peak
This article SK Hynix Just Had Its Best Quarter Ever: The Stock Is Down 53% From Peak originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SK hynix Inc (spons. GDRs)
|
29.07.26
|Tech rout roils markets after SK Hynix profits disappoint (Financial Times)
|
29.07.26
|Tech rout roils markets after SK Hynix profits disappoint (Financial Times)
|
28.07.26
|Dämpfer für den Sektor: Samsung und SK Hynix sacken ab - gerät der KI-Boom ins Wanken? (finanzen.at)
|
27.07.26
|SK-hynix-Aktie: Warum US-Anleger deutlich mehr bezahlen (finanzen.at)
|
25.07.26
|SK hynix-Aktie: Hebel-ETFs feiern Premiere - doch sie sind nicht für jeden geeignet (finanzen.at)
|
22.07.26
|Rückschlag für Intel? SK hynix weist Ohio-Spekulationen zurück - Aktie mit Verlusten (finanzen.at)
|
21.07.26
|KOSPI erholt sich - Aktien von Samsung und SK hynix führen die Aufwärtsbewegung an (finanzen.at)
|
16.07.26
|Sorge um überhitzte KI-Rally: Samsung-Aktie und SK hynix geraten unter Druck (finanzen.net)