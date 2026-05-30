SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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30.05.2026 23:45:00
SK Hynix Just Hit a $1 Trillion Market Cap. Here's How You Can Buy the Stock for Around $60.
As one of the big three DRAM chipmakers, SK Hynix (KOSE: A000660) is one of the prime beneficiaries of the trends powering the memory market; it recently hit a market capitalization of $1 billion. However, most U.S. investors have been left out of the chance to own the stock, as it doesn't yet offer American depositary receipts (ADRs). While it has filed to offer ADRs, which could begin trading later this year, there is one easy way to buy the stock right now.That's through the Roundhill Memory ETF (NYSEMKT: DRAM), which currently trades at around $60 per share. SK Hynix is the exchange-traded fund's second-largest holding, making up 27% of the ETF's portfolio. Fellow DRAM maker Micron Technology is more than 29%, while Samsung is over 19%. You'll also get a little NAND (flash) exposure through Kioxia Holdings and Sandisk, as well as hard-disk drive (HDD) players like Seagate Technology and Western Digital.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|2 074,00
|3,34%
|SK hynix Inc (spons. ADRs)
|1 320,00
|-3,65%
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