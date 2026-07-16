AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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16.07.2026 21:50:00
SK Hynix Makes Up Over a Quarter of South Korea's Stock Market. If You'd Invested $5,000 in the Memory Giant 5 Years Ago, Here's How Much It Would Be Worth Today.
Investors should always keep an open mind when looking for new investment ideas, whether that means exploring uncommon sectors or even countries they don't live in.SK Hynix (KOSE: A000660) (NASDAQ: SKHY) is proof of that. The South Korean memory chip company has proven to be a key player in the artificial intelligence (AI) supply chain and has generated phenomenal gains for South Korean shareholders.In fact, SK Hynix now accounts for over 25% of the Korea Composite Stock Price Index, South Korea's benchmark. If you'd invested $5,000 in SK Hynix five years ago (something U.S. investors would have had great difficulty doing until recently), here's how much you'd have today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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