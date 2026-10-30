SK hynix öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SK hynix äußerte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 33,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SK hynix ein EPS von 11,27 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 64,10 Milliarden EUR gegenüber 15,10 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at