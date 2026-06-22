SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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22.06.2026 06:49:47
SK Hynix overtakes Samsung to become South Korea’s most valuable company
The chipmaker’s shares have risen more than 340% this year aloneWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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