HUB Aktie
WKN DE: A1C7QS / ISIN: JP3770350001
|
16.11.2026 07:08:53
SK Hynix plans chip testing hub to boost global competitiveness of smaller South Korean players
The 874.6 billion won Trinity Fab facility is set to open in May 2027Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HUB CO LTD
Analysen zu HUB CO LTD
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HUB CO LTD
|870,00
|-0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächelt knapp -- DAX etwas höher -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt fällt am Montag leicht zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich auf grünem Terrain. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.