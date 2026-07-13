Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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13.07.2026 09:39:19
SK Hynix plunges after Nasdaq debut amid diminishing earnings optimism
The declines in its shares, alongside those of rival Samsung Electronics, contribute to 9% plunge in KospiWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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