SK hynix: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SK hynix präsentierte in der am 29.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 20945,53 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 11614,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SK hynix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 66,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 32 826,65 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 19 767,04 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 17961,44 KRW je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 31 536,17 Milliarden KRW gerechnet.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 58994,18 KRW gegenüber 28732,00 KRW im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 97 146,68 Milliarden KRW – ein Plus von 46,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem SK hynix 66 192,96 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 57189,40 KRW je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 95 694,05 Milliarden KRW gerechnet.

