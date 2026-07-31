SK hynix: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SK hynix hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 75,42 EUR, nach 6,38 EUR im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat SK hynix mit einem Umsatz von insgesamt 45,44 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,01 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 224,47 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at