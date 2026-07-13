SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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13.07.2026 18:45:00
SK Hynix Raises $26.5 Billion in the Second-Biggest Share Sale Ever
The South Korean memory-chip powerhouse SK Hynix (NASDAQ: SKHY) made a splashy arrival on American markets last Friday, raising $26.5 billion in a Nasdaq share offering that ranks among the largest of all time. The company sold 177.9 million American depositary receipts -- a way for U.S. investors to own a foreign stock in dollars, with every 10 receipts representing one Seoul-listed share -- at $149 apiece. Demand was ferocious; orders reportedly ran to roughly seven times the shares on offer, and early indications pointed to the stock opening about 17% above its offering price.So is it too late to get in or is this still a good opportunity for investors? Let's have a look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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