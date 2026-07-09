Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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10.07.2026 00:07:00
SK Hynix raises $26.5 billion in U.S. offering. What to know about the stock.
U.S. investors are about to get another straightforward way to play the red-hot market for memory chips.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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