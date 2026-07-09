SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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10.07.2026 00:59:38
SK Hynix raises US$26.5 billion in US offering after pricing ADRs at US$149
The proceeds will finance new factories and equipment to meet surging AI chip demandWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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